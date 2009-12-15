Рибна ікра – найкраще джерело корисної кислоти омеги-3

Ікра риби є найкращим харчовим джерелом жирної кислоти омеги-3, стверджують учені Університету Альмерії /Іспанія/. Дослідники дослідили ікру 15 морських мешканців і знайшли найвищі концентрації омеги-3 в ікрі трьох видів риб.

Омега-3 життєво необхідна для широкого спектру функцій обміну речовин і загальної правильної роботи нашого організму. Досі біологи не мали чіткого уявлення про харчовий потенціал ікри, але тепер фахівці довели, що це одне з кращих натуральних джерел омеги-3. Встановлено, що омега-3 є в ікрі усіх морських мешканців, але особливо багаті корисною речовиною ікра хеку, пінагори, скумбрії, кальмара, каракатиці, лосося.

Дослідження також виявили, що навіть мінімальне споживання хеку, лосося або пінагору задовольняє необхідні для здоров`я норми жирної кислоти омеги-3. Дефіцит сполук EPA і DHA з омеги-3 пов`язаний з серцево-судинною дисфункцією, гіпертонією, депресією, діабетом, хворобою Крону і низьким розвитком нервової і репродуктивної систем.

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