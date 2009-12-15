У Севастополі госпіталізовано 68 хворих на грип і ГРВІ
09:15, 15 грудня 2009Країна
0
З них - 51 дитина
У Севастополі за минулі вихідні ГРВІ та грип встановлено у 372 осіб, госпіталізовано 68 хворих.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міському центрі здоров`я.
Показник захворюваності на ГРВІ та грип у Севастополі станом на 13 грудня - 107,5 на 10 тисяч населення (епідпоріг - 100 на 10 тисяч населення).
Серед госпіталізованих - 51 дитина. Випадків грипу А/H1N1 за ці дні не зафіксовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter