Введено серйозні обмеження на рекламу абортів

Держдума Росії прийняла в остаточному читанні поправки до закону "Про рекламу", що вводять цілий ряд серйозних обмежень на рекламу послуг клінік, що спеціалізуються на штучному перериванні вагітності. Його основна мета - захистити від цієї реклами неповнолітніх.

Згідно з документом, реклама медпослуг зі штучного переривання вагітності "не має розміщуватися у призначених для неповнолітніх друкованих виданнях, аудіо- і відеопродукції".

Крім того, забороняється розміщувати інформацію про аборти на першій і останній сторінках і обкладинках газет і журналів, а також в теле- і радіопрограмах. У цей список потрапили також всі транспортні засоби, об`єкти транспортної інфраструктури і стаціонарні рекламні стенди. Забороняється подібна реклама в дитячих і освітніх установах, санаторно-курортних, оздоровчих організаціях, у фізкультурно-оздоровчих і спортивних спорудах і на відстані ближче, ніж сто метрів від займаних ними будівель.

За порушення цих вимог громадянам загрожують штрафи в розмірі від 2 тис до 2,5 тис рублів, посадовцям - від 4 тис до 20 тис рублів, юридичним особам - від 40 тис до 500 тис рублів.

Документ розроблено групою депутатів. Аргументуючи необхідність ухвалення ініціативи, автори звернули увагу, що "аборти у неповнолітніх є серйозною медико-соціальною проблемою".

ami-tass.ru