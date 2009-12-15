Дисбактеріоз - хвороба уявна

У медичних статтях ми зустрічаємо таку невтішну статистику – від дисбактеріозу в світі страждають близько 90 відсотків населення. У теж час Міжнародний класифікатор хвороб не знаходить жодного документа за запитом «дисбактеріоз».

Як може бути така суперечність? Лікарі пояснюють: дисбактеріоз – це не самостійне захворювання, а тільки прояв інших недуг, як правило, гастроентерологічних.

Мікрофлора кишечнику кожної людини індивідуальна. А сам аналіз на дисбактеріоз завжди дуже приблизний, оскільки багато що залежить від того, що вживав пацієнт напередодні обстеження. Точнішу картину гарантує лише біопсія кишечника. Як же у такому разі бути?

Вас повинні насторожити такі симптоми, як печія, відрижка, здуття живота, запори, нудота, алергія на продукти. Це ознаки, які характерні для більшості захворювань шлунково-кишкового тракту, які супроводжує дисбактеріоз. Отже, з такими симптомами потрібно терміново йти до гастроентеролога, приймати ж для профілактики пробіотичні препарати безглуздо. При необхідності лікар призначить вам їх разом з лікуванням основного захворювання травного тракту.

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