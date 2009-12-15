У Вінницькій області через грип припинено навчання у 82 школах

У Вінницькій області припинено навчання у 82 школах через грип.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив завідувач епідеміологічного відділу Вінницької обласної санепідемстанції Степан ТОМІН

За його словами, також на карантин закрито 8 дитячих дошкільних закладів і 1 професійно-технічне училище.

С.ТОМИН підкреслив, що навчальні заклади закривають на карантин у випадку відсутності більше 10% відвідувачів закладу.

У 8 районах кількість хворих на гострі респіраторні захворювання і грип в області перевищила епідемпоріг. За минулий тиждень чисельність тих, хто занедужав, збільшилась на 60% у порівнянні із позаминулим тижнем.