У Вінницькій області через грип припинено навчання у 82 школах
11:34, 15 грудня 2009Країна
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Перевищений епідемпоріг
У Вінницькій області припинено навчання у 82 школах через грип.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив завідувач епідеміологічного відділу Вінницької обласної санепідемстанції Степан ТОМІН
За його словами, також на карантин закрито 8 дитячих дошкільних закладів і 1 професійно-технічне училище.
С.ТОМИН підкреслив, що навчальні заклади закривають на карантин у випадку відсутності більше 10% відвідувачів закладу.
У 8 районах кількість хворих на гострі респіраторні захворювання і грип в області перевищила епідемпоріг. За минулий тиждень чисельність тих, хто занедужав, збільшилась на 60% у порівнянні із позаминулим тижнем.
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