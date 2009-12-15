У Запоріжжі у 9 вихованців інтернату - «каліфорнійський» грип

У вихованців інтернату №3, розташованого в Заводському районі Запоріжжя, виявлено «каліфорнійський» грип.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердив заступник голови Запорізької облдержадміністрації Микола ФРОЛОВ.

"Дійсно, у 9 вихованців цього інтернату було виявлено так званий "каліфорнійський" грип, - сказав М.ФРОЛОВ.

При цьому заступник губернатора так само відзначив, що "всім цим дітям було своєчасно і на належному рівні надано меддопомогу, і на сьогоднішній день всі вони вже здорові".

У Запорізькій облСЕС факт захворювання вихованців запорізького інтернату № 3 також підтвердили.

"Дійсно, були госпіталізовані діти, і дійсно у них лабораторно виявлено приріст антитіл до «каліфорнійського» грипу", - повідомили в облСЕС.

Водночас в Запорізькій обласній санепідемстанції зазначили, що зараз здійснюється ряд додаткових лабораторних досліджень, і остаточно діагноз буде поставлено після отримання їх результату.