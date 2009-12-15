У Росії рівень захворюваності на грип йде на спад

У Російській Федерації триває зниження захворюваності на грип і ГРВІ в містах, в яких було зареєстровано початок епідемії.

Про це УНІАН повідомили Міністерстві охорони здоров’я та соціального розвитку РФ.

Зростання захворюваності на грип А/Н1N1 з 1 по 7 грудня в цілому по країні становило 8,9% (у попередні періоди з початку моніторингу - 49%, 28,3%).

При цьому захворюваність знизилася до сезонного рівня у всіх вікових групах населення в 9 містах, зокрема у Москві.

За минулий період найбільше зростання захворюваності було в Республіці Марій-Ел, Удмуртській республіці і Саратовській області.

Повідомляється, що частка пандемічного грипу серед захворювань, які щодня відстежуються, як і раніше становить 0,1%. Всього ним перехворіли 30 тис. 319 осіб. В Росії зареєстровано 26 093 804 випадків ГРВІ і грипу.

У січні буде здійснено поставку вакцини «Інфлювір» в кількості 1 166 366 доз для завершення імунізації працівників служб життєзабезпечення. До 1 березня 2010 р. буде щеплено 29,67 млн. осіб з груп ризику, що становить близько 40% населення РФ.