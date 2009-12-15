В одеських школах оголошено карантин

Розпорядженням мера Одеси Едуарда ГУРВИЦЯ середні учбові заклади міста з 15 грудня закриті на карантин у зв`язку із зростанням захворюваності на грип і гострі респіраторні захворюванням серед учнів.

Як повідомили УНІАН в облсанепідемстанції, причина закриття шкіл – перевищення епідемічного порогу більш ніж утричі серед школярів.

Згідно з даними облСЕС, питома вага хворих дітей і підлітків відносно дорослих становить до 73%.