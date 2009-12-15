Додатково виділено 22 млн грн на лікування українців за кордоном

Верховна Рада України додатково виділила 22 млн. грн. на лікування громадян за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік” проголосували 389 народних депутатів з 427 зареєстрованих в сесійній залі. Зокрема, законом передбачається на 22 млн. грн. збільшити обсяг бюджетних призначень Міністерству охорони здоров’я. Джерелом покриття додаткових видатків передбачено збільшення прогнозу вивізного мита на відповідний обсяг у поточному році. Ухвалення закону дасть можливість забезпечити проведення операцій хворим дітям, які потребують трансплантації кісткового мозку та перебувають на черзі в Міністерстві охорони здоров’я України.