Запоріжжя: в області перевищений епідпоріг у 16 з 20 районів

У Запорізькій області рівень захворюваності на грип і ГРВІ перевищив епідпоріг у 16 з 20 районів регіону і 3 найбільших містах області: Запоріжжі, Мелітополі та Енергодарі.

При цьому, як повідомили сьогодні на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії Запорізької ОДА, безпосередньо в обласному центрі число хворих школярів станом на 14 грудня досягло 51,1% загального числа учнів.

В середньому по області, згідно з офіційними даними Запорізької ОДА, показник захворюваності школярів становить 14,7%, коливаючись у межах від 6,3% до 30,4%

На сьогодні у зв`язку із зростанням рівня захворюваності на грип і ГРВІ у Запорізькій області припинено заняття в 3 школах і 47 окремих класах в м. Запоріжжі, у 2 школах в Гуляйпільському районі, в 3 - в Пологівському районі, в 1-й школі Василівського і в 1-й школі Куйбишевського району.

"В цілому на сьогодні закрито на карантин 240 класів", - констатували в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня надзвичайною протиепідемічною комісією Запорізької ОДА у зв`язку із зростанням рівня захворюваності на грип і ГРВІ було ухвалено рішення надати керівникам на місцях повноваження ухвалювати рішення про введення карантину в окремих школах і класах.