Директори шкіл Херсона можуть самі запроваджувати карантин

Директорам шкіл Херсона дозволили ухвалювати самостійно рішення про введення карантину у зв`язку з ОРВІ або грипом у випадку, якщо захворіє понад 30% учнів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона з посиланням на рішення засідання міської протиепідемічної комісії, що відбулося сьогодні.

Згідно з повідомленням, запроваджувати карантин можна як в школі в цілому, так і в окремих класах. Проте при цьому шкільні медсестри повинні мати довідки, що відсутні на заняттях діти дійсно хворі, а не просто прогулюють.

Також, за даними міського управління освіти Херсона, на сьогодні жодна школа в місті на карантин у зв`язку з ОРВІ не закрита.

Також, як повідомили в прес-службі мерії Херсона, 7 - 12 грудня в Херсоні ОРВІ і сезонним грипом захворіли 4,669 тис. чоловік, з них 3,307 тис. осіб - діти. Серед хворих дітей 69% - школярі.