Штангістка народила дитину під час тренування
08:44, 16 грудня 2009Країна
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Стан хлопчика критичний
Чилійська штангіста Елізабет Поблет народила дитину прямо... під час тренування.
Учасниця Олімпійських ігор-2008 зізналася, яка не підозрювала про свою вагітність, але відчувала себе недобре близько тижня до події.
Пологи виявилися передчасними і 6-місячний малюк перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії.
22-річна Поблет зайняла на Іграх-2008 в столиці КНР 12-е місце у ваговій категорії до 75 кг.
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