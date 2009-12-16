Штангістка народила дитину під час тренування

Чилійська штангіста Елізабет Поблет народила дитину прямо... під час тренування.

Учасниця Олімпійських ігор-2008 зізналася, яка не підозрювала про свою вагітність, але відчувала себе недобре близько тижня до події.

Пологи виявилися передчасними і 6-місячний малюк перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії.

22-річна Поблет зайняла на Іграх-2008 в столиці КНР 12-е місце у ваговій категорії до 75 кг.

www.livesport.ru