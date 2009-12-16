У школах Луганська з 16 грудня оголошено карантин

В школах міста Луганська через зростання захворюваності на грип і ГРВІ з 16 грудня оголошено карантин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради.

З моменту поновлення занять у школах після нещодавніх позапланових канікул у Луганську захворюваність серед дітей становить 69,8% від загальної чисельності хворих на ГРВІ.

На сьогодні в 40% луганських шкіл відсутні 30-55% учнів. З метою попередження подальшого поширення захворюваності на грип і ГРВІ серед школярів надзвичайна протиепідемічна комісія прийняла рішення з 16 грудня призупинити заняття 1-12 класів у загальноосвітніх навчальних закладах. Також було вирішено заборонити проведення масових і спортивних заходів у закритих приміщеннях за участю дітей.

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