В Україні епідемія грипу охопила 12 регіонів

В Україні епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань охопила 12 регіонів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, зокрема, складна ситуація у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, а також у Криму та в місті Севастополь.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли станом на 15 грудня 2 млн. 690 тис. 563 осіб, за останню добу 143 тис. 941 особа.

Померли від грипу, ГРЗ та їх ускладнень (пневмонії тощо) - 507 особи, за останню добу – 6 осіб.

Госпіталізовано з початку епідемії 156тис. 272 українці, за останню добу - 4 тис. 612.