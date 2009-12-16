Соціальна ізоляція і стрес провокують рак молочної залози

Соціальна ізоляція і стрес можуть сприяти розвитку раку молочної залози, встановили лікарі університетів Чікаго і Йєльского /США/. Дослідники розглянули чинники ризику хвороби, провівши лабораторні експерименти на мишах, і визначили, що ізоляція і високі рівні стресу триразово підвищують вірогідність утворення пухлини. Крім того було зафіксовано, що багато жінок, що живуть в районах з високою злочинністю і постійно піддаються серйозним стресам, теж стикаються із збільшеним ризиком раку молочної залози. За словами онкологів, психологічні і соціальні чинники ризику також грають велику роль у визначенні потенційної небезпеки ракових захворювань для жіночого здоров`я.

Згідно з результатами медичного аналізу, соціальна ізоляція серед щурів активує вироблення гормону стресу кортикостерона – таким же чином, як і дія запаху хижака. Ізольованим від колонії щурам знадобилося більше часу, щоб відновити емоційний стан після пережитої стресової ситуації. Було доведено, що рецептор гормону стресу проник в ядра пухлинних клітин молочної залози і привів до регуляції генів, провокуючи розвиток злоякісних новоутворень.

ami-tass.ru