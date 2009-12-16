Київські підлітки удвічі частіше інфікуються туберкульозом

Показник захворюваності на активні форми туберкульозу серед підлітків столиці за 9 місяців цього року збільшився в 1,8 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Водночас, за її інформацією, в столиці за цей же період зменшився втричі показник захворюваності дітей, а загальний показник захворюваності за 9 місяців знизився більше, ніж на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За офіційними даними, найвищі показники захворюваності на туберкульоз за 9 місяців 2009 року зафіксовано у Подільському - 32,6, Оболонському - 30 та Дніпровському - 28,5 на 100 тисяч населення.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що за січень-вересень ц.р. у пологових будинках вакциновано 76,4% новонароджених проти 59,8% за аналогічний період минулого року. Показник смертності від туберкульозу, за попередніми даними, склав 6,4 на 100 тисяч населення, за аналогічний період 2008 року – 8,5. При цьому кількість хворих з поєднаною туберкульоз/ВІЛ-інфекцією серед вперше зареєстрованих осіб зросла з 9,6% за 9 місяців 2008 р. до 12,7% за аналогічний період поточного року.

Проблемним залишається питання проведення ефективної профілактичної роботи серед населення міста, в тому числі і серед дітей, обстеження яких ускладнюється недостатньою кількістю туберкуліну.

Що стосується лікувальних установ, то І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що до Нового року передбачається ввести в дію відремонтовані приміщення Київської міської туберкульозної лікарні №2, які зможуть прийняти на лікування близько 70 пацієнтів.