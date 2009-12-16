У Запоріжжі заняття в школах поновляться 11 січня

У школах Запоріжжя, де із сьогоднішнього дня введено карантин у зв`язку з грипом і ГРВІ, заняття поновляться 11 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, про це на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії заявив начальник Запорізького міськуправління освіти і науки Дмитро СЕКИРИНСЬКИЙ.

"Як пояснив начальник міського Управління освіти і науки Д.СЕКИРИНСЬКИЙ, карантин, швидше за все, триватиме до зимових канікул. Тобто діти повернуться за парти тільки після законних зимових канікул - 11 січня", - повідомили у прес-службі.

За даними мерії, "наганяти" програму педагоги будуть за рахунок скорочення весняних канікул, введення шестиденного навчання в школах з п`ятиденкою та інтенсифікації навчального процесу.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня було ухвалено рішення про введення з 16 грудня карантину в школах Запоріжжя і Енергодару. Підставою для ухвалення такого рішення стало зростання захворюваності на грип і ГРВІ серед учнів - кількість хворих досягла 25% від загальної кількості. Дошкільні установи на території Запоріжжя і області поки що працюють - керівникам територій надано повноваження у разі погіршення епідситуації закривати їх на карантин "точково".