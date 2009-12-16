В Івано-Франківську відкрито інфекційну лікарню

В Івано-Франківську введено в експлуатацію другу чергу обласної клінічної інфекційної лікарні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Під час епідемії грипу в лікарні не вистачало місць, тому було прийнято рішення заселяти хворих на третій поверх корпусу, який ми сьогодні здаємо в експлуатацію, – наголосив на відкритті губернатор Микола ПАЛІЙЧУК. - Тут хворі лікувались у стаціонарі, отримували всю необхідну медичну допомогу. Сьогодні ж починається заповнення другого поверху і починає працювати прийомне відділення на першому поверсі».

За інформацією прес-служби ОДА, будівництво другого корпусу обласної інфекційної лікарні тривало три роки. Вартість усіх робіт - понад 8,5 млн. грн., з них 7,5 млн. грн. було виділено з державного бюджету, ще 1 млн. грн. - з бюджету області.

У триповерховому корпусі на першому поверсі розміщено типове приймальне відділення з чотирма боксами, рентген-кабінет, кабінет УЗД, клінічну, бактеріологічну та паразитологічну лабораторії. На другому поверсі – дитяче відділення на 40 ліжок, на третьому - гепатологічний центр на 40 ліжок. Загалом корпус розрахований на 150 ліжок.

«Тепер хворим створено комфортні умови перебування, - наголосив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Роман ОСТЯК. - Також лікарі отримали можливість працювати у сучасних умовах. Є місце, де можна розташувати сучасне обладнання, яке уже є в нас у наявності, та й те, що ми незабаром отримаємо. Все це дозволить надавати хворим якісніші медичні послуги».