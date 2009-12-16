Куди підуть "грипозні" гроші, виділені Верховною Радою на боротьбу з епідемією?

Директор Українського центру грипу та ГРІ Олександр ГРИНЕВИЧ констатує, що з освоєнням виділених парламентом 608 млн. грн. на боротьбу з епідемією грипу можуть бути проблеми.

Про це він сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Водночас О.ГРИНЕВИЧ підкреслив, що гроші треба вже зараз, аби встигнути підготуватися до другої хвилі масових захворювань.

«Ми повинні все закупити, аби бути готовими. Обладнання треба ж раніше встановити в районних лікарнях, щоб, якщо збудеться наш прогноз про другу січневу хвилю, всі медики були готові до цього», - сказав директор Українського центру грипу та ГРІ.

О.ГРИНЕВИЧ зауважив, що поки нічого не знає про пропозицію Німеччини поділитися з Україною зайвою вакциною проти каліфорнійського грипу, але підкреслив, що перш ніж закуповувати за державні кошти будь-де вакцину, вона має пройти українську реєстрацію.

Як повідомлялось, за гроші, виділені на боротьбу з грипом, Міністерство охорони здоров’я планує закупити реанімаційне обладнання, вакцину, ліки. Чиновники ж поки не говорять, чи вдасться освоїти 608 млн. грн. за півмісяця, оскільки за такий короткий час вкрай важко провести тендери та закупити обладнання, вакцину й ліки.

Про спекуляції з грошима на боротьбу з грипом заявляють представники Президента і депутати Партії регіонів, яка не голосувала за відповідний законопроект. Всі вони сподіваються, що Президент його заветує.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік». Даним законом передбачено виділити 608 млн. грн. на боротьбу з грипом. За дане рішення проголосували 246 народних депутатів із 432 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів, а у фракції НУ-НС за дане рішення проголосували лише 45 народних депутатів.

В першому читанні даним законопроектом передбачалося виділити 200 млн. грн., але до другого читання цю суму було збільшено до 608 млн. грн.

На сумі 200 млн. грн. наполягала Партія регіонів, мотивуючи це тим, що більші кошти до кінця року неможливо освоїти, а уряду ці гроші необхідні не для боротьби з грипом, а на виборчі цілі.

В той же час представники фракції БЮТ наполягали на необхідності виділення більшої суми з тим, щоб закупити необхідні медикаменти та апаратуру для боротьби з грипом та з ускладненнями після нього.