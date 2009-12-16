Хто їсть яблука, той легше дихає

Такого висновку дійшли учені Корнельського університету в Нью-Йорку.

Фахівці цього університету заявляють: "100 грамів свіжих яблук зі шкіркою за своєю дією еквівалентні 1500 міліграмам вітаміну С".

Дослідникам відомо, що багато хвороб виникають під впливом вільних радикалів, які постійно атакують здорові клітини. Їхньому впливу протистоять антиоксиданти, що здатні зв`язувати вільні радикали і виводити їх з організму. Проте, захисна система людського організму, не завжди здатна справитися з радикалами. Як наслідок цього - захворювання легень.

Фахівці радять підтримувати легені основними антиоксидантами: вітамінами С і Е. Тому не забувайте урізноманітнювати свій раціон яблуками.

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