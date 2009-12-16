Дніпропетровщина: на карантині майже 50% середніх шкіл

Із сьогоднішнього дня у Дніпропетровській області через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ та грип на карантин закрито 463 середніх школи - майже 50% від загальної кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина ГІНЗБУРГ.

За її словами, повністю оголошено карантин у школах міст Кривий Ріг, Павлоград, Марганець, Жовті Води, Новомосковськ, Вільногірськ, Першотравенськ, Тернівка і чотирьох сільських районів. Карантин запроваджено терміном на десять днів.

В.ГІНЗБУРГ зауважила, що порівняно з минулим тижнем цього тижня захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні зросла на 55%. 42% хворих - діти.

З початку епідемії грипу і ГРВІ в Україні вірус грипу A/H1N1 підтверджено у 188 жителів Дніпропетровщини.

За вказаний період померло 16 людей.