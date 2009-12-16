Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створив свій блог

З понеділка, 14 грудня, кожен охочий може зайти на сторінку akhmetovfoundation.blogspot.com/, де команда фонду «Розвиток України» готова спілкуватися зі всіма, хто цікавиться благодійністю і кому не байдужа соціальна сфера. За 4 роки роботи на адресу фонд отримав безліч запитів від ЗМІ на коментарі, а також листи від звичайних українців, що хотіли б знати більше про діяльність фонду, про благодійність у цілому. Це свідчить про те, що тема затребувана, цікава, а діяльність фонду дійсно значуща.

Кількість і об`єм інформації, а також потреби ЗМІ у повідомленнях певного характеру не дозволяють всім новинам фонду бути на сторінках газет і сайтах електронних ЗМІ. У неофіційному форматі, «без краваток», команда фонду регулярно розміщуватиме новини, цікаву інформацію, роздуми про благодійність на сторінках блога. Обіцяємо писати часто і цікаво, заходьте на блог, ставте запитання – ми завжди будемо раді відповісти Вам!