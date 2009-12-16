Князевич заявляє, що на боротьбу з грипом потрібно 3,8 млрд. грн.

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що на підготовку до боротьби з другою хвилею епідемії грипу потрібно не менш як 3,8 млрд. грн.

Про це він сказав в інтерв`ю «Газеті по-київськи» (№ 237 (1637)).

Так, відповідаючи на запитання, скільки грошей потрібно в ідеалі на підготовку до другої хвилі епідемії, В.КНЯЗЕВИЧ сказав: «За нашими підрахунками, потрібно 3,8 млрд. грн. до березня. Але ж ви бачите, нам і мільярда не хочуть давати. Нехай, буде вже, як буде».

Він заявив також, що за такої ситуації не може взяти на себе відповідальність за те, наскільки добре українська медицина підготується до другої хвилі епідемії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Цим законом передбачено виділити 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.

У першому читанні законопроектом передбачалося виділити 200 млн. грн., але до другого читання суму було збільшено до 608 млн. грн.

На сумі 200 млн. грн. наполягала Партія регіонів, мотивуючи це тим, що значні кошти до кінця року неможливо освоїти, а уряду ці гроші необхідні не для боротьби з грипом, а на виборчі цілі.

Водночас представники фракції БЮТ наполягали на необхідності виділення більшої суми з тим, щоб закупити необхідні медикаменти і апаратуру для боротьби з грипом і ускладненнями після нього.