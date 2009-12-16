Миколаївщина: 6 осіб отруїлися невідомою речовиною

Троє співробітників Братського райвідділу міліції, які займалися розслідуванням причин трагедії, що сталася 14 грудня, перебувають у Братській центральній районній лікарні у тяжкому стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків УМВД України в Миколаївській області.

14 грудня в результаті отруєння невстановленою речовиною до лікарні потрапили 6 чоловік - членів однієї сім`ї. Троє малолітніх дітей віком 8, 9 і 10 років померли, 16-річна дівчинка перебуває в Миколаївській обласній дитячій лікарні у тяжкому стані. Батьки дітей - 36-річна мати і 47-річний батько залишаються в терапевтичному відділенні Братської ЦРЛ.

На місці події відразу ж почала роботу слідча група, що складається з трьох міліціонерів. Приблизно за годину після того, як вони увійшли до будинку, їм стало зле і їх було доставлено до Братської ЦРЛ.

Як повідомили в ЦГЗ, за попередніми відомостями, отруйні пари виходять від пігулок під назвою «Фаском», призначених для знищення паразитів у складських приміщеннях. Правоохоронці висловлюють припущення, що при взаємодії з водою або за якихось інших умов пігулки починають виділяти надзвичайно отруйний газ. Висловлюється версія, що малолітні діти грали з цими пігулками, і в результаті сталося сильне отруєння.

В даний час на місці події продовжує роботу слідча група у складі співробітників МНС і прокуратури. Справа перебуває на контролі Миколаївської обласної прокуратури.