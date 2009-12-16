Завтра в Україні - хуртовини

Завтра в Україні очікується погіршення погоди: сніг, хуртовини, у південній та східній частині місцями сильний сніг, снігові замети (вночі у північних областях невеликий сніг).

Температура вночі 12-17° (на півночі Лівобережжя 20-25° морозу), вдень 10-15° морозу; у західних областях протягом доби 8-13° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 4-9°, вдень 2-7° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Криму мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7°, на Південному узбережжі до 10° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, на більшій частині території пориви 15-20 м/с, на сході та в Приазов`ї місцями 25 м/с.

У Київській області у четвер очікується сніг (вночі невеликий). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вдень хуртовина. Температура вночі 12-17°, вдень 10-15° морозу. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 12-14° морозу.