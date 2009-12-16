Чи виділять 608 млн. грн. на подолання епідемії грипу?

Уряд закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА без зволікання підписати закон про виділення 608 млн. грн. на подолання епідемії грипу, який був ухвалений Верховною Радою 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням від імені уряду до Президента звернувся перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Я звертаюсь до пана Президента з проханням не зволікати, не гратися в політичні ігри і негайно підписати цей закон», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр нагадав, що закон передбачає виділення 608 млн. грн. системі охорони здоров’я. За його словами, 50% цієї суми буде спрямовано в регіони для міських і районних лікарень.

«Приблизно 108 млн. планується спрямувати на виплату доплат до заробітних плат медичним працівникам, ще 380 млн. – на закупівлю обладнання і 120 млн. – на закупівлю медикаментів та ліків», - уточнив він.

О.ТУРЧИНОВ також закликав опозицію проконтролювати цільове використання цих коштів або через парламентські комітети, комісії, або за допомогою окремих груп народних депутатів.

«Ми готові відкрити будь-які документи як на центральному рівні, так і забезпечимо відкриття документів на регіональному рівні, щоб була проконтрольована кожна копійка з цих ресурсів. Для нас – уряду – дуже важливо, щоб всі ці ресурси були ефективно використані для реформування охорони здоров’я і проведення першочергових заходів, пов’язаних з боротьбою проти епідемії», - підкреслив перший віце-прем’єр.