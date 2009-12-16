У Черкасах на грип та ГРВІ захворіли 1923 людини

За останню добу у Черкасах на ГРВІ та грип захворіли 1923 людини.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний державний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ, при цьому 22 особи захворіли на грип.

Із загальної кількості хворих 1 325 – діти.

15 грудня було госпіталізовано 66 осіб, одна особа померла.

За словами В.ЗАГОРОДНЬОГО, динаміка вражає лікарів, адже під час піку першої хвилі епідемії у Черкасах зареєстрували 1516 хворих, учора – 1923. Задля ефективної боротьби з епідемією у лікарнях додали нові ліжка.