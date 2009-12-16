У Черкасах на грип та ГРВІ захворіли 1923 людини
17:06, 16 грудня 2009Країна
0
За останню добу
За останню добу у Черкасах на ГРВІ та грип захворіли 1923 людини.
Як повідомив кореспонденту УНІАН головний державний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ, при цьому 22 особи захворіли на грип.
Із загальної кількості хворих 1 325 – діти.
15 грудня було госпіталізовано 66 осіб, одна особа померла.
За словами В.ЗАГОРОДНЬОГО, динаміка вражає лікарів, адже під час піку першої хвилі епідемії у Черкасах зареєстрували 1516 хворих, учора – 1923. Задля ефективної боротьби з епідемією у лікарнях додали нові ліжка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter