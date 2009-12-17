Медикаменти з підпілля

Паніка, яка виникла на листопадовій хвилі епідемії грипу, наочно продемонструвала, що не всі учасники вітчизняного ринку фармацевтики «зіграли» з довірливими співвітчизниками по-чесному. Наприклад, згідно з інформацією Управління податкової міліції Київської області, під час перевірки працівниками відділу податкової міліції Києво-Святошинського району було виявлено аптеку, в якій медичні препарати реалізовувалися за явно завищеними цінами.

В одному з аптечних кіосків міста Вишневе контрольні органи зафіксували відсутність необхідних для реалізації ліків документів, ліцензії та патенту на право продажу продукції. А найголовніше — перевіряльники не змогли знайти навіть слідів касового апарата. В інших аптеках цієї мережі теж було виявлено значні порушення.

У дні грипозної паніки, коли буквально за кілька діб покупці змели з аптечних прилавків більш ніж місячний запас медичних препаратів, було зафіксовано збільшення обсягів продажів лікарських засобів та виробів медичного призначення, таких як маски, марля, бинти. У загальній структурі реалізованих медичних товарів їх частка збільшилася майже на 100 відсотків. Що ж до якості деяких товарів, то перевіряльники, які вже всього набачилися, були спантеличені, виявивши в смт Іванків Київської області підпільний цех із виготовлення марлевих пов’язок, що містився у приміщенні, в якому доти зберігалися... мінеральні добрива та хімікати.

Тільки впродовж першої декади листопада працівники податкової міліції столичної області встановили близько сотні фактів значного завищення цін на ліки, виявили цілу мережу підпільних аптечних установ.

На хвилі епідемії грипу підприємливі люди намагалися заробити на паніці з допомогою нав’язливої реклами. Особливо добре, на їхню думку, це працює в провінції, де явно бракує лікувальних установ. Ось і гуляють сторінками газет, безкраїми просторами Інтернету, а то й просто — поштовими скриньками жителів області заклики купити засоби, які нібито зможуть запобігти грипу. Досить настирливо пропонують запасатися не тільки імуностимуляторами, а й апаратами ультрафіолетового опромінення, побутовими бактерицидними опромінювачами та іншою апаратурою, більш доречною в лікувальних установах, ніж у квартирах провінційних обивателів...

Перша хвиля грипу серед інших уроків переконливо показала, що питання спекуляції на медпрепаратах, яке виникло на її гребені, — не тільки й не так медична і фармацевтична проблема, а й корупційна теж. «Розведення» переляканих споживачів на гроші практично неможливе без мовчазного схвалення влади — як вищих органів, так і місцевих. Депутати Верховної Ради не подолали вето президента на відповідний закон, який передбачав на період фінансової кризи запровадити мораторій на підвищення роздрібної вартості на всі види лікарських препаратів та виробів медичного призначення. За теперішньої ситуації, коли у владних органах на місцях прокотилася хвиля корупційних скандалів, а щодо деяких її представників навіть відкрито кримінальні справи, напередодні обіцяної другої хвилі епідемії грипу, судячи з усього, в деяких аптечних установах на місцях очікується стрімкий злет цін на найбільш затребувані ліки.

dt.ua