Сонце побило рекорд за потужністю спалахів

На Сонці стався рекордний спалах, повідомляється на сайті російської обсерваторії ТЕСИС.

Потужність явища, зареєстрованого в ніч на 16 грудня, становила C5,3. Енергія спалаху майже на 50 відсотків перевершила попередній рекордний спалах, який стався 10 грудня 2009 року. За словами вчених, потік рентгенівського випромінювання на земній орбіті, як і раніше, є підвищеним, передає Лента.ру.

Поки вчені не знають, в якій з активних областей на Сонці стався викид. Зараз на поверхні світила недалеко одна від одної розташовані дві групи плям - група 1034 і група 1035. Спалах, ймовірно, стався у молодшій групі 1035, яка з`явилася лише кілька днів тому і вже нараховує 16 плям.

Попередній спалах-рекордсмен стався у групі 1034. Зараз, проте, ця група майже зруйнована і, за словами дослідників, вона не здатна виробляти спалах. Найближчим часом учені очікують ще на серію потужних викидів на Сонці.

Рівень потужності спалахів позначається літерою і числом за класифікацією GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites). Літери позначають п`ять рівнів потужності - А, B, С, M і X, а цифри позначають градацію всередині кожного. Потужність попереднього рекорду становила C3,4.