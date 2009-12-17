Учені розшифрували генетичний код ракових клітин

Генетики заявляють, що їм вдалося повністю розшифрувати генетичний код двох найпоширеніших онкологічних захворювань - раку шкіри і легенів.

За словами представників фонду Wellcome Trust, це відкриття може зробити революцію в профілактиці і лікуванні ракових захворювань. Воно дозволить не тільки визначати наявність пухлини на ранішій стадії за наслідками аналізу крові, але й допоможе при розробці нових ефективніших ліків.

Учені в усьому світу зараз працюють над каталогізацією генів, у яких можуть відбуватися мутації при розвитку ракової пухлини в різних органах.

У Британії вивчають рак грудей, в Японії - печінки, в Індії - ротової порожнини, в Китаї - рак шлунку, а в США - мозку, яєчників і щитовидної залози.

За словами експертів з Міжнародного консорціуму з вивчення генома раку, на завершення цієї величезної роботи піде ще щонайменше п`ять років і сотні тисяч доларів.

Але як тільки її буде закінчено, говорить професор Майкл Страттон, який очолює британську групу учених, вона відразу ж дасть свої плоди.

"Ці каталоги змінять наше уявлення про рак - про кожен конкретний випадок, - говорить він. - Визначивши всі гени раку, ми зможемо розробити нові ліки, що впливають на конкретні гени-мутанти".

Також з`явиться можливість розробити методику аналізу крові, здатну виявляти у здорових дорослих людей генетичну схильність до раку.

Учені виявили в ДНК клітини пухлини, яка розвинулася через рак шкіри, - меланоми - більше 30 тисяч помилок генетичного коду, причому практично всі з них були викликані надмірною дією сонячного випромінювання.

У ДНК раку легенів генетики налічили 23 тисячі помилок - в значній мірі спровокованих дією тютюнового диму.

З цього учені зробили висновок, що у середнього курця на кожні 15 викурених сигарет випадає по одному порушенню генетичного коду.

Незважаючи на те, що багато з цих порушень можуть бути цілком нешкідливими, деякі в результаті приводять до розвитку раку.

Один з експертів, що проводили дослідження, Пітер Кемпбелл, порівняв куріння з грою в російську рулетку.

"Більшість мутацій припадуть на ту частину генома, що не несе важливої інформації, проте деякі з них потраплять у потрібне місце і спровокують виникнення раку", - говорить він.

При цьому, за його словами, люди, що кидають палити, зменшують імовірність захворіти на рак легенів, оскільки рано чи пізно клітини, що містять мутовані гени, будуть замінені новими.

ВВС