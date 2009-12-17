Мільйони людей в Африці - у небезпеці: дощів нема вже 6 років

Мільйони жителів північної Кенії, Сомаліленда і Ефіопії знаходяться в небезпеці через безперервну засуху - дощі в регіоні практично не випадали впродовж останніх шести років.

Про це заявила міжнародна гуманітарна організація Oxfam, передає Бі-Бі-Сі.

Критичною ситуація стала після того, як у листопаді не розпочався сезон дощів.