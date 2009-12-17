Як пережити морози?

У період настання аномального похолодання медики дали декілька порад про те, як легше пережити мороз. На думку фахівців, людям краще відмовитися від шкідливих звичок, щільно їсти перед виходом на вулицю, а також уникати стресів і тримати в теплі руки.

Найважливіше, за словами лікарів, хоч би на якийсь час забути про куріння і вживання алкоголю. "Дуже важливо в холодний період на вулиці не палити! Важко собі уявити агресивнішу дію на дихальні шляхи, ніж холодне повітря і куріння", - розповів головний терапевт Росії Олександр Чучалін.

"Думка про те, що в морозну погоду зігріває алкоголь – помилкове. Алкоголь тільки вводить в оману і одурює людину і його захисні сили. Алкоголь - це шкода. Потрібна нормальна ситна їжа і теплий одяг. Найголовніше - одягатися по сезону: шапка, тепле взуття і шарф, щоб не застудити горло", - підтримав колегу головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко.

Крім того, медики радять на якийсь час забути про рукавички і шкарпетки, де кожен палець знаходиться окремо. За словами завідувача підстанцієї швидкої допомоги Володимира Корольова, "все повинно бути разом, замість рукавичок потрібно надягати рукавиці, і звичайні високі шкарпетки, бажано гольфи або гетри". Він підкреслив, що в мороз краще всього одягатися не багатошарово, а так, щоб одяг щільно прилягав до тіла, а тим, кому доводиться довго бувати на вулиці, запропонував перед виходом укутувати ноги в газету або пакет і лише після цього взуватися: "папір сам по собі дуже хороший термоізоляційний матеріал".

Крім цього лікарі розповіли про те, як потрібно харчуватися. На їх думку, в мороз необхідно включити в щоденний раціон продукти, багаті вітамінами А і Е. "Ці вітаміни особливо важливі для захисту і зміцнення шкірних покривів", - підкреслив Корольов, додавши, що харчування повинне бути висококалорійним, містити багато рибних і м`ясних страв, а також овочів, передає РІА Новини.

Лікарі радять в холоди якомога менше часу знаходитися на вулиці. Якщо ж шлях до роботи довгий, потрібно знайти можливість по дорозі де-небудь погрітися.

dni.ru