ВР розгляне проект держпрограми щодо боротьби з онкохворобами

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 17 грудня розгляне проект державної програми з боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Про це сказано на порядку денному парламенту на 17 грудня.

Рада почне свою роботу 17 грудня з розгляду питань ратифікацій міжнародних договорів, зокрема мова йтиме про угоду з Індонезією про співробітництво в дослідженні й використанні в мирних цілях космосу, а також про угоду з Росією про захист технологій у зв`язку зі співробітництвом у космічній сфері.

Потім парламент заслухає звіти слідчих і спеціальних комісій - зокрема, комісії з питань реформування Служби безпеки України, комісії з розслідування обставин, пов`язаних з обвинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

Депутати також повинні ухвалити рішення щодо включення до порядку денного й розгляду проекту закону про тимчасові слідчі й спеціальні парламентські комісії й про схвалення пропозиції Президента Віктора Ющенка направити миротворців у Кот-д`Івуар.

Крім того, на порядку денному Ради - внесення змін до закону "Про вищу освіту" відносно питань студентського самоврядування, проект закону про волонтерський рух, зміни до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" й "Про міліцію" відносно міжнародного співробітництва.

Також парламент розгляне зміни до законодавства відносно інформування про вміст у продукції генетично модифікованих організмів, проект закону про концепцію державної міграційної політики.

Раніше, Рада виділила 22 млн. гривень на лікування за кордоном дітей з онкологічними захворюваннями в 2009 році. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує завершення будівництва в Києві двох центрів ПЕТ-технологій для раннього виявлення онкологічних захворювань до кінця 2009 року.

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