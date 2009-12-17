Мерія Херсона радить не пускати дітей до школи

Мерія Херсона рекомендувала батькам у четвер, 17 грудня, утриматися від відправлення дітей до шкіл і дитсадків у зв`язку з погіршенням погоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на засіданні міської комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій заявив перший віце-мер Херсона Вячеслав ЯРЕМЕНКО.

«Краще утриматися. Треба це якось донести через школи батькам. Тому що за такої погоди буде багато травматизму», - сказав В.ЯРЕМЕНКО.

Снігопад із завірюхою в Херсоні почався ввечері 15 грудня і триває сьогодні ввечері, супроводжуючись сильними поривами вітру.