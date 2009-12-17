У Сумах припинено навчання у школах

У Сумах від сьогодні через різке зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції припинено навчання у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення напередодні ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія, засідання якої провів заступник міського голови Сергій ПАНЧЕНКО.

Комісія вирішила тимчасово припинити навчальний процес у всіх школах міста з 17 грудня до нормалізації епідситуації. Точна дата відновлення навчання поки що не встановлена.

Також із 17 грудня у Сумах тимчасово припинено проведення культурно-масових та спортивних заходів за участі дітей.

Комісія зауважила, що минулого тижня кількість хворих на ГРЗ почала поступово збільшуватись порівняно з попереднім тижнем. Протягом 14-15 грудня ситуація різко ускладнилася: 14 грудня було зареєстровано 1073 випадки захворювань на ГРЗ, 15 грудня – ще 1573. Таким чином, тільки за ці два дні захворіло майже стільки сумчан, скільки за весь попередній тиждень. При цьому, якщо минулого тижня кількість дітей серед хворих становила 45%, то 14-15 грудня – 90% та 57% відповідно.

Комісія також доручила керівникам відповідних структурних підрозділів міськвиконкому, установ усіх форм власності посилити контроль за використанням захисних масок, проведення дезінфекційних та інших протиепідемічних заходів на підпорядкованих об’єктах, організувати роботу закладів, уникаючи масового скупчення людей.