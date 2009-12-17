Кіровоградщина: епідпоріг перевищено майже утричі

Станом на вечір 16 грудня епідеміологічний поріг захворювань на грип та ГРВІ у Кіровоградській області перевищено майже утричі, у деяких районах - Олександрійському, Голованівському, Новоукраїнському, Устинівському – показник перевищений у 3,5 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на слова головного державного санітарного лікаря області Федора ЧОРНОГО.

Навчальний процес призупинено у 397 школах Кіровоградщини. Уроки з найважливіших предметів для учнів випускних класів викладають в ефірі обласного державного телебачення кращі педагоги регіону.

З моменту епідемії в області захворіли на грип та ГРВІ більше 53 тис. осіб, 10 померли.

Сьогодні на стаціонарному лікуванні у лікувальних закладах Кіровоградщини перебувають 1023 хворих на ГРВІ, грип, пневмонію, з них 9 – у реанімації.

В області скасовані усі масові передноворічні заходи у закритих залах, театрах, філармонії тощо.