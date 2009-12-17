Кава та чай захищають від діабету

Люди, що п`ють багато чаю, а також кави, звичайної або без кофеїну, мають знижений ризик розвитку діабету другого типу. Це надзвичайно важливий висновок, враховуючи, що за прогнозами, до 2025 року близько 380 млн. людей в усьому світі будуть хворі на діабет другого типу.

Австралійські експерти Університету Сіднея розглянули 18 досліджень за 43 роки, що включали понад 457 тис. осіб, щоб оцінити зв`язок між споживанням двох напоїв і ймовірністю цукрового діабету. У шести дослідженнях понад 225 тис. осіб регулярно пили каву без кофеїну, а в семи дослідженнях майже 287 тис. учасників вживали чай.

Згідно з оцінками вчених, кожна додаткова чашка кави протягом дня зменшує ризик діабету на 7%. Щоденне вживання трьох-чотирьох чашок кави скорочує ризик приблизно на 25%. Три-чотири чашки кави без кофеїну в день на третину знижували ризик захворювання, більш як чотири чашки чаю - на одну п`яту.

Проте, лікарі підкреслюють, що зміни в способі життя набагато переважають користь лише одного вживання кави або чаю. Напої можуть бути корисними проти діабету тільки в тому випадку, якщо людина має нормальну вагу.

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