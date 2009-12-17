На грип та ГРВІ перехворіли 6 % українців

На сьогодні в Україні з початку епідемічного сезону зареєстровано понад 2 мільйони 800 тисяч хворих на грип та ГРВІ, це – близько 6 % від усього населення нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

Водночас він навів статистику щодо захворюваності на грип та ГРВІ, яка спостерігалася в Україні у минулому.

“У 1990-91 захворіло на грип та ГРВІ понад 20 мільйонів осіб, а це понад 40 % населення нашої країни. У 1989 ця цифра понад 16 мільйонів – 30 % населення. Торік – 2008 року – хворих на грип та ГРВІ було близько 12 %,” – підкреслив О.БІЛОВОЛ.

За його словами, госпіталізовано з початку епідемії 160 тисяч 490 осіб, нині у стаціонарі перебувають 39 964 особи, а пандемічний грип лібораторно підтверджено у 494 людини.

“За останню добу у нас захворіло 112 тисяч 116 осіб. Найбільша кількість хворих у Дніпропетровську, Донецьку і у Луганській області. Навіть у пікові дні (щодо кількості хворих на грип та ГРВІ) показники захворюваності є у межах норми, а зростають вони, в основному, через збільшення кількості хворих дітей,” – наголосив О.БІЛОВОЛ.

Він також повідомив, що епідемічний порог вже перевищено у 12 регіонах України, а Київ наближається до таокї ситуації.