У сніжному полоні між Херсоном і Миколаєвом - 700 автомобілів

У сніжному полоні на 21 км траси між Херсоном і Миколаєвом перебуває майже і 700 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Борис СИЛЕНКОВ сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

«За даними обласного штабу з боротьби зі стихією, в заторі на 21 км траси Херсон-Миколаїв перебуває до 650 легкових автомобілів, 48 великогабаритних хур», - повідомив Б.СИЛЕНКОВ.

За його словами, в заторі з вечора 16 грудня працюють розрахунки МНС, бригади облавтодору. Керує ситуацією на місці заступник губернатора Олексій БЕСПАЛОВ.

«З місця затору вже було евакуйовано 2 вагітні жінки, 6 сімей з дітьми і трупу артистів», - повідомив Б.СИЛЕНКОВ.

Також, за його словами, машини з підвищеною прохідністю, що належать лісництвам, розвозять виділені з обласних резервів 2 тонни бензину застряглим у снігу автомобілям для обігріву.

Губернатор закликав керівників місцевих рад організувати роздачу гарячого чаю на ділянці затору.

Але ситуація, за даними Б.СИЛЕНКОВА, поки що залишається складною – рівень снігу такий, що буксують навіть залучені для розтягування вантажівок БТРи. Аналогічна ситуація спостерігається також з боку Миколаєва.

Водночас обласний штаб розраховує до кінця цього дня відновити рух на трасі Херсон-Миколаїв, сказав губернатор.