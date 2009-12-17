Вакцина від раку шийки матки провокує розсіяний склероз

Вакцина від раку шийки матки може провокувати розсіяний склероз - попереджають медики.

В даний час не ясно, чи вакцинація послужила причиною розвитку розсіяного склерозу або тільки спровокувала прояви захворювання, яке вже існувало. Однак у всіх пацієнток симптоми ураження нервової системи розвинулися протягом 3 тижнів після введення вакцини, що дає підставу робити висновок про безпосередній зв`язок захворювання з вакцинацією. Всі випадки захворювання зафіксовані у жінок до 26 років, що входять до групи програми вакцинації, що почалася в 2007 році.

Представники фармацевтичної компанії, що виробляє Гардасіл, вважають ймовірність взаємозв`язку неврологічних захворювань з вакцинацією вкрай низькою.

Всі випадки захворювання будуть оцінені незалежними експертами, після чого можна буде робити висновки про безпеку вакцини

rscleros.ru