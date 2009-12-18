Червоне вино замінить стоматолога

Вино здатне захистити зуби від руйнування, але тільки червоне. Біле вино послаблює емаль і робить зуби більш схильними до карієсу.

Вчені з Італії, в рамках аналогічних експериментів, вдалися до червоного вина, з якого був вилучений алкоголь. За їх задумом, це повинно було продемонструвати, з чим точно пов`язані знову відкриті корисні властивості здавна відомого напою - з алкоголем або з рослинними інгредієнтами. В результаті вони довели, що важливі для здорових зубів мікроелементи народжуються саме в багатих антиоксидантами ягодах винограду.

Відкриття вчених, таким чином, стало ще одним пунктом у довгому списку корисних якостей шляхетного напою.

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