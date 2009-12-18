Втома - це вірусне захворювання

Підвищена і часта втома може бути викликана у людини вірусом. Такого висновку дійшов в ході досліджень науковий колектив з американського Інституту Уайтмора-Петерсона / штат Невада /. Звіти роботи вчених опублікували ряд європейських ЗМІ.

У ході дослідження було встановлено, що у людей, які страждають на хронічну втому, в крові знаходиться вірус, відомий як XMRV. Він має тваринне походження, але має здатність жити в людському організмі. Як виявилося, у 67 відсотків пацієнтів, що скаржаться на постійну фізичну і психологічну втому, в крові є саме цей вірус. Виявлено також, що він послаблює і виснажує імунну систему людини.

В результаті цього відкриття американських вчених створені умови для того, щоб вважати втому хворобою і лікувати її, відзначають фахівці.

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