Дієта "кам'яного віку"

Дієтологи пропонують новинку сезону - дієту «кам`яного віку». Суть дієти заснована на тому, що наші пращури віддавали перевагу м`ясу диких тварин, не вживали молочних продуктів та хлібобулочних виробів з борошна вищого сорту. Вони не підсолювати і не підсолоджувати продукти.

Лоран Корд - автор нової дієти, переконаний, що м`ясо стародавніх тварин містило більше корисних для здоров`я людини компонентів, ніж м`ясо сучасного худоби.

Результати досліджень Корда і його колег показали, що м`ясо диких лосів, оленів і антилоп містить більше корисних речовин, ніж м`ясо тварин, вирощених на фермах. Як висновок: тварини повинні вирощуватися в умовах максимально наближених до дикої природи.

На думку вчених, перехід на дієту «кам`яного віку» дозволить успішно боротися з епідемією ожиріння і супутніми хворобами, такими як цукровий діабет та серцево-судинні захворювання.

Результати дослідження Лорана Корда опубліковані в європейському Journal of Clinical Nutrition і на сторінках журналу Nature.

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