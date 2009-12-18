Запоріжжя: з початку епідемії захворіло понад 100 тис осіб

У Запорізькій області з початку епідемії на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло більш як 100 тис. чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, "на сьогоднішній день кількість хворих на грип і ГРВІ на території регіону становить 106 тис. 14 чоловік".

За даними облСЕС, при цьому тільки 3,4% хворих (3 тис. 565 чоловік) необхідно було госпіталізувати.

"На сьогоднішній день 2 тис. 908 із 3 тис. 565, яких було госпіталізовано, вже виписані. 649 пацієнтів продовжують проходити лікування. Із них 15 - в реанімації (1 на штучній вентиляції легенів), 8 чоловік померли", - повідомили в облСЕС.

Дітей серед загиблих немає, проте, саме ситуація із захворюваністю цієї групи населення - громадян до 18 років, на сьогоднішній день викликає найбільші побоювання лікарів, що пояснюється різким зростанням захворюваності серед дітей і підлітків останнім часом.

"Так, за минулу добу на території області на ГРВІ і грип захворіло 4 тис. 761 чол., і більше 50% із них - 2 тис. 745 тих, хто звернувся за меддопомогою у зв`язку з симптомами грипу і ГРВІ, - жителі області віком до 18 років. Серед 157 госпіталізованих так само більшість - 89 - діти", - повідомили в облСЕС.