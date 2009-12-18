Чим корисні банани

Багато вчених в даний час стають на захист банана. Це раніше вважалося, що екзотичний фрукт менш корисний, ніж відомі всім цитрусові: апельсин або мандарин. Дослідниками розшифрована структура банана. Виявляється, банан на 75% складається з води, м`якоть містить 15% -25% цукрів, 0,3% -0,6% ефірних олій. Решта припадає на білок, клітковину, крохмаль, ферменти, кислоти, вітамін С, В2, РР, Е і калій.

Крім того, в м`якоті банана виявлено фізіологічно активні речовини - катехоламіни. Саме завдяки їм, вживання плоду рекомендовано дієтологами при запальних захворюваннях слизових оболонок ротової порожнини, шлунка та дванадцятипалої кишки.

Вченими доведено сприятливий вплив банана на організм при деяких захворюваннях печінки, нирок, підшлункової залози. Крім того, відзначені позитивні результати при вживанні бананів хворими на цукровий діабет, атеросклероз і гіпертонію.

Однак, якщо у Вас є захворювання, то перед вживанням банана, все-таки порадьтеся з лікарем. Пам`ятайте істину: «Що для одного добро, для іншого - отрута».

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