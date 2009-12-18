Випаровування бензину підвищують тривожність і агресію

Зростаючі ціни на бензин - не єдиний привід для гніву автомобілістів на заправних станціях. У новому дослідженні було доведено, що випаровування від бензину можуть викликати агресивну поведінку.

Якщо ви, заливаючи бензин у бак на заправці, раптом відчуєте незрозумілу злість або тривожність, не дивуйтеся. У новому дослідженні, опублікованому в журналі BMC Physiology, досліди на щурах показали, що випари бензину можуть викликати справжню агресію. Щури, яких піддавали дії парів, з більшим бажанням дряпалися і билися один з одним. Також у них виявлялися ознаки занепокоєння й тривожності.

Вчені попереджають, що пари бензину, дії яких люди піддаються щоденно, можуть впливати на їх психічне і фізичне здоров`я. Провідний автор дослідження Амал Кінаві (Amal Kinawy) розповів: "Підвищена агресія може бути ще однією небезпекою для людей, які хронічно зазнають впливу міського повітря, забрудненого вихлопними газами автомобілів. Мільйони людей щодня вдихають пари бензину, заправляючи свої машини».

У ході дослідження на щурів впливали етилованим бензином, неетилованим бензином і чистим повітрям. Ті тварини, які вдихали хімічні випаровування, частіше нападали один на одного, ніж ті, що просто дихали повітрям. І, хоча значної різниці між впливом етилованого і неетилованого бензину на поведінку щурів помічено не було, неетилований бензин робив щурів трохи більш агресивними.

menslife.info