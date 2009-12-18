Антидепресанти підвищують ризик інсульту і смерті у жінок

Жінки, що приймають антидепресанти, ризикують отримати інсульт або померти. Такого висновку дійшла група фахівців з медичного коледжу Альберта Ейнштейна (США).

Медики проаналізували дані щодо понад 136 тис жінок протягом шести років, з понад 5 тис яких приймали антидепресанти. Лікарі звернули увагу на показники смертельних випадків від серцевого удару, не фатального інфаркту та рівні смертності. Жінки, що приймають антидепресанти, на 45% частіше отримують інсульт і мають 32-процентний ризик смерті.

Медикаменти під назвою селективні інгібітори серотоніна більшою мірою пов`язані з кровотечею в головному мозку. Поки учені не знають точних причин знайденої асоціації і рекомендують жінкам проконсультуватися з лыкарем перед прийомом тих або тих медикаментів від емоційних розладів.

ami-tass.ru