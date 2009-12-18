Горіхи - природне заспокійливе

Багато дієтологів радять вживати горіхи між основними прийомами їжі. Це не тільки зменшить апетит, але й допоможе організму впоратися із стресовими ситуаціями. У горіхах міститься магнезія, яка має властивості заспокійливого впливу на мозок і нервову систему людини. Тим самим вживання 100 г волоських горіхів чи фундука, кеш`ю, можна значно зменшити стан збудження.

Учені Каліфорнійського університету відзначають той факт, що людина при вживанні горіхів у стресовій ситуації розслаблюється і стає здатною міркувати. А ось нестача магнію в організмі, навпаки, призводить до підвищеної дратівливості, забудькуватості, а також частих запаморочень.

Також магнезія може надходити в організм з квасолею, йогуртом.

elfa.ua