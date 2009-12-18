На Тернопільщині від переохолодження помер чоловік
13:15, 18 грудня 2009Країна
0
У власному помешканні
На Тернопільщині від переохолодження помер 57-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Тернопільського обласного управління МНС, трагедія сталася учора в селі Синьків Заліщицького району.
Тіло чоловіка виявили у його власному помешканні, медики констатували, що смерть настала внаслідок переохолодження.
Крім цього, в Лановецьку центральну районну лікарню з переохолодженням було госпіталізовано 34-річного місцевого жителя. Медики поставили йому діагноз «Обмороження ІІІ-ІV ступенів пальців нижніх кінцівок».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter