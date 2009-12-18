На Тернопільщині від переохолодження помер чоловік

На Тернопільщині від переохолодження помер 57-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Тернопільського обласного управління МНС, трагедія сталася учора в селі Синьків Заліщицького району.

Тіло чоловіка виявили у його власному помешканні, медики констатували, що смерть настала внаслідок переохолодження.

Крім цього, в Лановецьку центральну районну лікарню з переохолодженням було госпіталізовано 34-річного місцевого жителя. Медики поставили йому діагноз «Обмороження ІІІ-ІV ступенів пальців нижніх кінцівок».