У Києві безпритульних забезпечують одягом, взуттям та гарячою їжею

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНІВЕЦЬКОГО в зимовий період у Києві проводиться соціальне патрулювання для забезпечення безпритульних громадян теплим одягом, взуттям та гарячою їжею. Про це повідомила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з 1 грудня 2009 року до 1 квітня 2010 року на базі Будинку соціального піклування проводиться соціальне патрулювання для забезпечення безпритульних громадян гарячим харчуванням, теплими речами та взуттям за рахунок гуманітарної та благодійної допомоги. Таке патрулювання здійснюють три бригади, до складу яких входять соціальні робітники, водії, кухарі, повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА. Також, у разі потреби, за зверненням безпритульних за медичною допомогою, соціальний працівник виїзної бригади повинен надати першу медичну допомогу, а за необхідності - викликати швидку медичну допомогу.

Перший заступник голови КМДА зазначила, що мер закликає киян не залишатись байдужими, і при можливості надавати будь-яку допомогу таким громадянам.

«Ми закликаємо всіх киян допомогти безпритульним теплими речами та взуттям, адже на вулиці сильні морози, і теплий одяг – запорука збереження здоров’я та життя бездомних. Ці люди вкрай потребують нашої спільної підтримки та допомоги», – закликала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Допомогу можна передати до Будинку соціального піклування (вул. Суздальська,4/6). За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 497-39-80.